В Бурятии на месте сгоревшего дома нашли тело человека

Строение выгорело изнутри



Сегодня утром загорелся дом в селе Гусиное Озеро Селенгинского района Бурятии. На момент прибытия пожарных строение было полностью охвачено огнём.



- Ввиду позднего обнаружения возгорания спасти дом не удалось - строение выгорело изнутри, обрушилась кровля. В ходе разбора места пожара под обрушившимися конструкциями обнаружено тело человека, - сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.



Причина пожара устанавливается. Есть предположение, что причиной могло послужить неосторожное обращение с огнём при курении.







Фото: РА ГО и ЧС









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