В Улан-Удэ машины переворачиваются в воздухе и врезаются в светофоры

Горожан удивили шокирующие ДТП за последние сутки



Одно из ДТП, больше похожее на кадр из кинофильма, произошло вчера на ул Борсоева. 38-летняя водитель автомобиля Хонда ЦПВ совершила столкновение с автомобилем Хонда Аккорд по управлением 34-летнего водителя-мужчины.



- Одна машина стала перестраиваться из среднего ряда, не посмотрев, в это время черная в левом ряду летела явно не 60 км в час, на разворот, врезалась в первую, подлетела выскоко и перевернулась на крышу. Мы как раз рядом ехали в правом ряду, вызвали 112, - рассказывают очевидцы ДТП.



Удивительно, но, несмотря на эффектный переворот, в ДТП, к счастью, никто не пострадал. Все участники аварии – трезвые.



Ближе к 21 часу в этот же день произошло еще одно ДТП. На перекрёстке ул. Жердева и пр. Строителей 27-летний водитель автомобиля Тойота не справился с управлением и совершил наезд на опору светофора. Авария также обошлась без пострадавших. Обстоятельства происшествия пока не известны.



Фото: скриншот с видео





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