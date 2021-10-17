Житель Бурятии помог поймать воров с поличным



Вступил в силу приговор Баунтовского районного суда, согласно которому двое жителей района 55 и 53 лет признаны виновными в краже.

Эта история случилась в мае 2021 г. в одном из сел Баунтовского района. В ходе распития спиртного, мужчина предложил приятелю похитить запчасти у односельчанина, сдать их на металлолом, а вырученные деньги пропить. Приятель согласился. Инициатор кражи позвонил знакомому и попросил помочь загрузить запчасти в коляску мотоцикла, умолчав при этом, что запчасти будут краденые.

Подельники приехали на мотоцикле ко двору владельца запчастей. Ничего не подозревающий знакомый их уже ждал. Запчасти - балку автомобильную и четыре ступицы, стоимостью 30 000 злоумышленники загрузили в коляску мотоцикла и поехали сдавать односельчанину, который принимает металл. По дороге к приемщику они встретили незнакомца, которому продали четыре ступицы за бутылку водки.

Казалось бы, все шло хорошо. Но в дело вмешался бдительный сосед потерпевшего, который увидел подозрительную троицу, проворно грузившую запчасти соседа в коляску мотоцикла. Сосед подумал, что происходящее очень похоже на кражу, а железо сейчас повезут сдавать на металлом.

Проследив за ними, и убедившись в своих подозрениях, сосед позвонил потерпевшему и сообщил о краже.

Воры уже заносили балку во двор приемщика металлолома, когда туда подъехал разгневанный владелец похищенных запчастей, и поймал преступников, что называется с поличным.

В судебном заседании подсудимые свою вину признали полностью, раскаялись, от дачи показаний отказались на основании ст.51 Конституции РФ.

С учетом всех исследованных судом доказательств, суд квалифицировал действия подсудимых , каждого в отдельности по п. «а, в» ч.2 ст. 158 УК РФ, как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

Приговором суда один из них признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года, условно, с испытательным сроком два года. Инициатор кражи признан судом виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года два месяца, условно, с испытательным сроком два года.

Приговор суда вступил в законную силу, сообщили в суде.





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