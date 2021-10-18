Житель Бурятии получил два года «строгача» за угон мопеда

На суровость приговора повлияли предыдущие судимости гражданина



В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя села Алла, обвиняемого в угоне.

«В июне 2021 года ранее судимый гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал у своего соседа мопед. Приехав в ближайший поселок, злоумышленник оставил мопед в ограде знакомого и продолжил распивать спиртное. На следующий день транспортное средство было обнаружено и изъято полицейскими», - сообщили в прокуратуре Бурятии.



Суд признал мужчину виновным и, с учетом рецидива преступления, приговорил его к 2 годам колонии строгого режима.



Фото: pixabay.com «В июне 2021 года ранее судимый гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал у своего соседа мопед. Приехав в ближайший поселок, злоумышленник оставил мопед в ограде знакомого и продолжил распивать спиртное. На следующий день транспортное средство было обнаружено и изъято полицейскими», - сообщили в прокуратуре Бурятии.Суд признал мужчину виновным и, с учетом рецидива преступления, приговорил его к 2 годам колонии строгого режима.Фото: pixabay.com

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