Жительница Бурятии серьезно пострадала в ДТП на "встречке"

У нарушившего водителя не было прав



ДТП произошло в Мухоршибирском районе Бурятии в субботу вечером. 31-летний водитель автомобиля "Тойота Лит Ас Ноа" без прав, следуя в направлении с. Хошун-Узур выехал на полосу встречного движения и врезался в "Митсубиши Аутлэндер" под управлением водителя 1967 года рождения.



"В результате ДТП пассажир Тойоты получила травмы различной степени тяжести, 39-летняя женщина была госпитализирована в медицинское учреждение", - сообщили в ГИБДД Бурятии.



Еще одна авария с пострадавшим произошла в воскресенье в Баунтовском районе. 50-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», следуя со стороны п. Маловск, не справился с управлением на скользкой дороге, и совершил съезд.



"В результате ДТП пострадала 80-летняя пассажир транспортного средства, пожилая женщина была госпитализирована в медицинское учреждение", - добавили в ГИБДД.



Фото: ГИБДД Бурятии



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