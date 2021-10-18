В Бурятии мужчина пытался заживо сжечь односельчан

Трагедии удалось избежать благодаря своевременному обнаружению возгорания
Поздним вечером 14 октября в полицию Иволгинского района поступило сообщение о пожаре в селе Кокорино. 35-летняя местная жительница рассказала, что находилась с семьей на кухне, когда почувствовала запах гари. Из оконных колодок в зальной комнате шёл дым: горела уличная стена дома. Благодаря своевременному обнаружению возгорания пожар удалось быстро ликвидировать.
Уже на следующий день полицейские задержали подозреваемого - 44-летнего односельчанина, с которым у супружеской пары накануне случился конфликт.
Мужчина признался, что решил отомстить оппоненту. Распив спиртное, он дошёл до его жилища и, зная, что жильцы находятся внутри, с помощью пропитанной ГСМ тряпки совершил поджог. Предварительный ущерб составил около 20 тысяч рублей.
Как сообщили в МВД Бурятии, ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления. Материалы проверки по данному факту направлены в Следственный комитет Бурятии для принятия правового решения и дальнейшего расследования.
Фото: pixabay.com
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