В Бурятии мужчина пытался заживо сжечь односельчан

Трагедии удалось избежать благодаря своевременному обнаружению возгорания





Поздним вечером 14 октября в полицию Иволгинского района поступило сообщение о пожаре в селе Кокорино. 35-летняя местная жительница рассказала, что находилась с семьей на кухне, когда почувствовала запах гари. Из оконных колодок в зальной комнате шёл дым: горела уличная стена дома. Благодаря своевременному обнаружению возгорания пожар удалось быстро ликвидировать.

Уже на следующий день полицейские задержали подозреваемого - 44-летнего односельчанина, с которым у супружеской пары накануне случился конфликт.Мужчина признался, что решил отомстить оппоненту. Распив спиртное, он дошёл до его жилища и, зная, что жильцы находятся внутри, с помощью пропитанной ГСМ тряпки совершил поджог. Предварительный ущерб составил около 20 тысяч рублей.Как сообщили в МВД Бурятии, ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления. Материалы проверки по данному факту направлены в Следственный комитет Бурятии для принятия правового решения и дальнейшего расследования.Фото: pixabay.com