В Улан-Удэ заключенный за взятку едва не вышел из колонии досрочно

Также он получил от подкупленного сотрудника колонии три сим-карты





Октябрьский райсуд Улан-Удэ вынес приговор в отношении бывшего заместителя начальника отдела безопасности исправительной колонии №2 УФСИН России по Бурятии. 36-летний мужчина обвинялся в превышении должностных полномочий и получении взятки.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, в начале мая 2019 года к заместителю начальника отдела безопасности исправительного учреждения обратился осужденный. Он попросил пронести для него в колонию сим-карты для телефона, а также оказать содействие в условно-досрочном освобождении. Сотрудник согласился выполнить просьбу за взятку в размере 27,5 тыс. рублей. Незаконное вознаграждение ему передали родственники и знакомые осужденного.«После этого сотрудник тайно пронес в колонию и передал мужчине три сим-карты для телефонов, использование которых заключенными запрещено. Также он подготовил материалы о снятии осужденного с профилактического учета, необходимые для его условно-досрочного освобождения. При этом он достоверно знал, что мужчина ввиду склонности к систематическому нарушению правил внутреннего распорядка не исправился и нуждался в дальнейшем отбывании наказания», - отметили в следственном ведомстве.Взяточника разоблачили оперативники ФСБ и сотрудники собственной безопасности УФСИН.«В ходе предварительного следствия сотрудник признал вину, раскаялся в содеянном и способствовал следствию. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно и лишением права занимать должности в системе ФСИН на 2 года», - сообщило следствие.Фото: «Номер один»