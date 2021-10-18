В Улан-Удэ автомобиль сбил дедушку на пешеходном переходе и скрылся

Полиция просит откликнуться очевидцев ДТП





Госавтоинспекция разыскивает очевидцев ДТП, случившегося 18 октября около 12.45 на ул. Бабушкина в Улан-Удэ.

«Водитель неустановленного автомобиля на регулируемом пешеходном переходе сбил 76-летнего мужчину, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора, после чего с места ДТП скрылся. Пенсионер с травмами госпитализирован в БСМП», - сообщили в ГИБДД Бурятии.



Полиция просит свидетелей происшествия позвонить в дежурную часть ГИБДД по телефону 29-29-02, 29-29-99.



Фото: «Номер один» «Водитель неустановленного автомобиля на регулируемом пешеходном переходе сбил 76-летнего мужчину, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора, после чего с места ДТП скрылся. Пенсионер с травмами госпитализирован в БСМП», - сообщили в ГИБДД Бурятии.Полиция просит свидетелей происшествия позвонить в дежурную часть ГИБДД по телефону 29-29-02, 29-29-99.Фото: «Номер один»

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