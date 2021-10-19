В Бурятии лесника осудили за служебный подлог

Он разрешил срубить деревья, не подлежащие вырубке





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении инженера по лесопользованию одного из лесхозов Кижингинского района. Он обвинялся в совершении двух преступлений по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

«В апреле и ноябре 2020 года должностное лицо при проведении отвода лесосек из корыстной заинтересованности завысил возраст лесных насаждений, в результате чего в рубку была назначена древесина, не подлежащая вырубке. На основании договора купли-продажи индивидуальным предпринимателем осуществлена рубка лесных насаждений на данных лесосеках», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Суд признал подсудимого виновным и, с учетом смягчающих обстоятельств, приговорил его к штрафу в размере 40 тыс. рублей.Фото: «Номер один»