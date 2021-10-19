В Улан-Удэ распространитель «синтетики» получил крупный срок

Для продажи зелья горожанин сколотил организованную группу



Советский райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого горожанина. Он обвинялся в многочисленных эпизодах хранения и сбыта наркотиков, совершенных организованной группой в особо крупном размере.

«Местный житель, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления, создал организованную группу для распространения наркотиков синтетического происхождения в Улан-Удэ путем оборудования «закладок» и продажи через интернет-магазин. Деятельность участников организованной группы пресечена в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников правоохранительных органов», - рассказали в прокуратуре Бурятии.



Суд признал улан-удэнца виновным и приговорил к 7,5 годам лишения свободы в колонии особого режима.



Фото: «Номер один» «Местный житель, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления, создал организованную группу для распространения наркотиков синтетического происхождения в Улан-Удэ путем оборудования «закладок» и продажи через интернет-магазин. Деятельность участников организованной группы пресечена в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников правоохранительных органов», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Суд признал улан-удэнца виновным и приговорил к 7,5 годам лишения свободы в колонии особого режима.Фото: «Номер один»

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