В Бурятии продавец обкрадывала ювелирный магазин

Похищенные золотые изделия она заменяла бижутерией



В Бурятии полиция возбудила уголовное дело в отношении 23-летней жительницы Северобайкальска. Ее обвиняют в мошенничестве.

Как сообщили в МВД Бурятии, с начала мая этого года девушка работала продавцом-консультантом в одном из ювелирных магазинов города. 11 июня она решила совершить хищение вверенного ей имущества. Оставшись в торговой точке одна, девушка срезала бирки с золотой цепочки и подменила ее на заранее купленную бижутерию. Дорогостоящее украшение злоумышленница сбыла, а вырученные деньги потратила на личные нужды. Спустя четыре месяца продавец снова совершила аналогичное преступление.



Просматривая записи с камер видеонаблюдения в торговом зале, владелец магазина заметил подменивающую товар сотрудницу и сообщил в полицию. Розничная стоимость похищенных цепочек составила более 36 тысяч рублей.



Фото: МВД Бурятии Как сообщили в МВД Бурятии, с начала мая этого года девушка работала продавцом-консультантом в одном из ювелирных магазинов города. 11 июня она решила совершить хищение вверенного ей имущества. Оставшись в торговой точке одна, девушка срезала бирки с золотой цепочки и подменила ее на заранее купленную бижутерию. Дорогостоящее украшение злоумышленница сбыла, а вырученные деньги потратила на личные нужды. Спустя четыре месяца продавец снова совершила аналогичное преступление.Просматривая записи с камер видеонаблюдения в торговом зале, владелец магазина заметил подменивающую товар сотрудницу и сообщил в полицию. Розничная стоимость похищенных цепочек составила более 36 тысяч рублей.Фото: МВД Бурятии

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