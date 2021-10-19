В центре Улан-Удэ сгорела гостиница

Огонь уничтожил 300 квадратов жилой площади (видео)



Пожар в двухэтажном жилом доме по улице Гоголя в Советском районе Улан-Удэ произошел 18 октября вечером. На момент прибытия первого подразделения огнеборцев огнем были охвачены двухэтажный жилой дом, а также пристроенные к нему котельная и гостевой дом, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.



Около двух часов потребовалось огнеборцам для полной ликвидации очага на площади 300 квадратных метров. Сложность тушения заключалась в скрытом распространении горения внутри конструкций здания. Существовала угроза перехода огня на соседние строения. На месте пожара работало 5 звеньев газодымозащитной службы. Всего к тушению привлекались 25 человек личного состава и 6 единиц техники Главного управления МЧС России по Республике Бурятия. Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.



"Все граждане, находящиеся в строениях на момент возгорания самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных подразделений. Пострадавших нет", - добавили в ведомстве.









Видео: Аноним 03

Фото: ГУ МЧС России по Бурятии



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