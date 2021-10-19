В Бурятии уже месяц не могут найти пропавшего сборщика дикоросов

Сегодня спасатели вновь выехали на его поиски





Сегодня утром спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы совместно с сотрудниками МЧС вновь выехали в Бичурский район для поиска потерявшегося мужчины. Сборщик дикоросов, предположительно, заблудился в лесу в районе села Буй еще 22 сентября. Однако его поиски пока результатов не дали.

Также спасатели вновь приступили к поискам мужчины, предположительно, утонувшим на Селенге. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, происшествие случилось 12 октября в районе села Старое Татаурово. На реке перевернулась лодка «Казанка», в которой находились два человека. Один из мужчин выплыл самостоятельно, второй, по предварительным данным, утонул.Фото: «Номер один»