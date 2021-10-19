В Улан-Удэ пропал 11-летний мальчик

Ребенка не могут найти уже 5 дней





В Улан-Удэ полицейские разыскивают 11-летнего Артема Филиппова. 14 октября ребенок ушел из дома на улице Балдынова и до настоящего времени его местонахождение не известно. Заявление от матери мальчика поступило в полицию вечером 18 октября.

Приметы: европейской внешности, рост 148 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие.Был одет: куртка темно-синего цвета, черные спортивные штаны, шапка серого цвета.Ранее неоднократно уходил.При наличии какой-либо информации о Артеме Филиппове или его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8 (9021) 656-188, 8 (3012) 43-02-02 или 102 (112).