В Улан-Удэ пропал 11-летний мальчик

Ребенка не могут найти уже 5 дней
В Улан-Удэ полицейские разыскивают 11-летнего Артема Филиппова. 14 октября ребенок ушел из дома на улице Балдынова и до настоящего времени его местонахождение не известно. Заявление от матери мальчика поступило в полицию вечером 18 октября.
Приметы: европейской внешности, рост 148 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие.
Был одет: куртка темно-синего цвета, черные спортивные штаны, шапка серого цвета.
Ранее неоднократно уходил.
При наличии какой-либо информации о Артеме Филиппове или его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8 (9021) 656-188, 8 (3012) 43-02-02 или 102 (112).
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