В Улан-Удэ снова будут судить фигуранта дела об улетевшем батуте

Инспектор Гостехнадзора был оправдан, но прокуратура добилась отмены приговора



В Улан-Удэ суд приступил к новому рассмотрению уголовного дела в отношении инспектор Гостехнадзора, которого следствие считает виновным в происшествии с перевернувшимся батутом.

Напомним, днем 30 мая 2019 года возле Дома торговли в Улан-Удэ порыв ветра опрокинул надувной батут, в котором находились шестеро детей. В результате два малыша при падении получили тяжкие телесные повреждения, остальные – травмы средней степени тяжести и физическую боль. Также от удара падающим батутом пострадала находившаяся рядом мать одного из детей.



В ходе расследования выяснилось, что владелец батута эксплуатировал его с нарушениями. Также фигурантом дела оказался инспектор Гостехнадзора, который, по версии следствия, несмотря на нарушения, ежегодно выдавал бизнесмену документы об исправности аттракциона и допуске его к эксплуатации.



9 августа Октябрьский райсуд Улан-Удэ вынес по делу приговор. Владелец батута был признан виновным и получил три года лишения свободы условно, а инспектор



Однако прокуратура не согласилась с оправданием инспектора и подала апелляцию в Верховный суд Бурятии. Там доводы надзорного ведомства сочли обоснованными и отменили оправдательный приговор. Сейчас уголовное дело в отношении инспектора будет рассматривать другой судья.





Напомним, днем 30 мая 2019 года возле Дома торговли в Улан-Удэ порыв ветра опрокинул надувной батут, в котором находились шестеро детей. В результате два малыша при падении получили тяжкие телесные повреждения, остальные – травмы средней степени тяжести и физическую боль. Также от удара падающим батутом пострадала находившаяся рядом мать одного из детей.В ходе расследования выяснилось, что владелец батута эксплуатировал его с нарушениями. Также фигурантом дела оказался инспектор Гостехнадзора, который, по версии следствия, несмотря на нарушения, ежегодно выдавал бизнесмену документы об исправности аттракциона и допуске его к эксплуатации.9 августа Октябрьский райсуд Улан-Удэ вынес по делу приговор. Владелец батута был признан виновным и получил три года лишения свободы условно, а инспектор полностью оправдан Однако прокуратура не согласилась с оправданием инспектора и подала апелляцию в Верховный суд Бурятии. Там доводы надзорного ведомства сочли обоснованными и отменили оправдательный приговор. Сейчас уголовное дело в отношении инспектора будет рассматривать другой судья.

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