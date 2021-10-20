Жительница Бурятии отправилась в колонию за нападение на инспектора

Суд учел наличие у женщины непогашенной судимости



В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 31 летней жительницы Бичурского района. Она обвинялась в применении насилия к представителю власти.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в августе 2021 года инспектор по делам несовершеннолетних выехала на проверку сообщения о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Когда инспектор зашла в дом, хозяйка жилища, проявив агрессию, нанесла ей два удара кулаком в область предплечья, причинив физическую боль.



Суд признал женщину виновной и, с учетом непогашенной судимости, приговорил ее к 4,5 годам в колонии общего режима.



Фото: «Номер один» Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в августе 2021 года инспектор по делам несовершеннолетних выехала на проверку сообщения о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Когда инспектор зашла в дом, хозяйка жилища, проявив агрессию, нанесла ей два удара кулаком в область предплечья, причинив физическую боль.Суд признал женщину виновной и, с учетом непогашенной судимости, приговорил ее к 4,5 годам в колонии общего режима.Фото: «Номер один»

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.