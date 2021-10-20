Жительница Бурятии оплатила моральный вред пострадавшей в ДТП, испугавшись ареста авто

Авария произошла по вине должницы



В Бурятии судебные приставы Курумканского районного отделения взыскали с виновницы дорожно-транспортного происшествия компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.



Авария произошла на трассе Улан-Удэ-Курумкан в зимнее время года, когда женщина, не в достаточной степени оценив сложные дорожные условия, допустила занос транспортного средства, в связи с чем потеряла контроль за направлением его движения. В результате заноса автомобиль выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом.



За возмещением компенсации морального вреда потерпевшая, находившаяся в этом автобусе, обратилась в суд.



– В службе судебных приставов в отношении виновницы ДТП было возбуждено исполнительное производство. В связи с неуплатой долга в добровольном порядке, судебным приставом было принято решение о наложении ареста на имеющееся транспортное средство должника – автомобиль Toyota Allion, - отмечает Касьяна Иванова, начальник Курумканского районного отделения УФССП России по Республике Бурятия.



Во избежание ареста транспортного средства, женщина в кратчайшие сроки нашла сумму задолженности в полном объеме и внесла их на депозитный счет. Кроме того, за несвоевременное исполнение решения суда должница оплатила исполнительский сбор в размере 35 тысяч рублей.



Фото: "Номер один"



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