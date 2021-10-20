В Бурятии пьяный водитель сбил мальчика на велосипеде

Ребенок госпитализирован
ДТП произошло днем 19 октября на автодороге в километре от села Багдарин. 32-летний водитель автомобиля BYD сбил 12-летнего велосипедиста.
Как сообщили в ГИБДД Бурятии, мальчик получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Водитель автомобиля оказался пьян и не имел прав.
Фото: «Номер один»
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