20.10.2021
В Бурятии на ликвидацию последствий ЧС выделено более 46 млн рублей

В Бурятии на ликвидацию последствий ЧС выделено более 46 млн рублей

Средства выделили из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов

Правительством Бурятии из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов дополнительно выделено Администрации города Улан-Удэ более 46 млн рублей на проведение мероприятий по ликвидации последствий повышения уровня воды в реке Селенга и затопления населенных пунктов на территории города, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
 
Большая часть средств, более 20,5 млн рублей, выделено на проведение аварийно-восстановительных работ по частичному восстановлению береговой полосы протоки Степная реки Селенга, по устройству насыпей в пойме реки и протоки для защиты домовладений. 

Почти 17 млн рублей выделено на проведение аварийно-восстановительных работ по восстановлению транспортной инфраструктуры, пострадавшей в период паводков, устройство проходов для экстренной эвакуации населения. 

Продолжаются работы по обеспечению населения, проживающего в зонах подтопления, качественной питьевой водой, на эти цели выделено более 5,5 млн рублей. Также продолжаются мероприятия по санитарной обработке и обеззараживанию подтопленных территорий, на проведение которых направлено более 2,5 млн рублей. Кроме того, более 1,1 млн рублей выделено на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по ремонту цокольного этажа школы № 44. 

Мероприятия по ликвидации последствий ЧС продолжаются.

Фото: egov-buryatia.ru
паводок


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