В Улан-Удэ суд «забраковал» дело бывшего высокопоставленного таможенника

После нескольких месяцев рассмотрения его вернули прокурору



Октябрьский райсуд Улан-Удэ вернул прокурору уголовное дело в отношении бывшего начальника Улан-Удэнского таможенного поста Николая Фриккеля. После многомесячного рассмотрения дела и более двух десятков заседаний суд пришел к выводу, что обвинительное заключение в отношении экс-таможенника составлены с нарушением требований уголовного кодекса.

Напомним, Николая Фриккеля



По версии следствия, обвиняемый, используя свое служебное положение, в ноябре – декабре 2018 года из личной неприязни к предпринимателю, занимающемуся оптовой торговлей древесным сырьем и необработанным лесоматериалом, дал подчиненным сотрудникам таможенного поста незаконные указания. А именно - об отказе в выпуске товаров по временным таможенным декларациям, поданным предпринимателем в Улан-Удэнский таможенный пост (центр электронного декларирования).



«Впоследствии сотрудниками таможенного поста, не осведомленными о преступных намерениях своего начальника, в выпуске товаров по временным таможенным декларациям предпринимателю было незаконно отказано. В результате действий обвиняемого предпринимателю был причинен ущерб на сумму более 1,7 миллиона рублей», - сообщала Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.



Известно, что решение о возврате дела прокурору уже обжаловано потерпевшим и адвокатом обвиняемого.



Фото: «Номер один» Напомним, Николая Фриккеля обвиняют в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.По версии следствия, обвиняемый, используя свое служебное положение, в ноябре – декабре 2018 года из личной неприязни к предпринимателю, занимающемуся оптовой торговлей древесным сырьем и необработанным лесоматериалом, дал подчиненным сотрудникам таможенного поста незаконные указания. А именно - об отказе в выпуске товаров по временным таможенным декларациям, поданным предпринимателем в Улан-Удэнский таможенный пост (центр электронного декларирования).«Впоследствии сотрудниками таможенного поста, не осведомленными о преступных намерениях своего начальника, в выпуске товаров по временным таможенным декларациям предпринимателю было незаконно отказано. В результате действий обвиняемого предпринимателю был причинен ущерб на сумму более 1,7 миллиона рублей», - сообщала Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.Известно, что решение о возврате дела прокурору уже обжаловано потерпевшим и адвокатом обвиняемого.Фото: «Номер один»

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