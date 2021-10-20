В Бурятии убийцы заставили жертву вырыть себе могилу

Преступников вычислили по телефону убитого, который они оставили себе





Верховный суд Бурятии вынес приговор 45-летнему жителю республики и 29-летнему молодому человеку. Они обвинялись в грабеже и убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, прошлым летом обвиняемые работали на деляне в лесу на территории Мухоршибирского участкового лесничества вместе с малознакомым напарником. 3 июля они вместе стали распивать спиртное в жилом вагончике. Ночью в ходе произошедшей ссоры один из соучастников открыто похитил у нового работника телефон, а второй спустя некоторое время нанес потерпевшему побои.Избитый напарник пообещал, что при первой возможности обратиться с заявлением в полицию. Тогда злоумышленники решили убить его, для чего на тракторе увезли вглубь леса, где заставили копать яму. Затем они поочередно, передавая друг другу нож, нанесли своей жертве несколько ударов клинком в грудь, после чего закопали его тело в земле. По возвращении соучастники сожгли одежду потерпевшего, а наутро сообщили работодателю, что напарник собрал вещи, покинул деляну и ушел в неизвестном направлении.Однако их попытки направить поиски по ложному следу не увенчались успехом. Вскоре у одного из них был обнаружен телефон потерпевшего, после чего обоих подельников изобличили и задержали.Суд признал фигурантов виновными и приговорил мужчину к 14 годам лишения свободы, а его молодого напарника – к 14,5 годам лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима.Фото: pixabay.com