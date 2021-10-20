В Улан-Удэ задержали серийных автоворов

Молодые злоумышленники вскрывали машины и забирали все ценное





В Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемых в кражах из автомобилей, совершенных в Октябрьском районе. Установлена причастность злоумышленников – двух молодых людей 17 и 18 лет – к четырем фактам краж. Все они были совершены в октябре этого года.

Как сообщили в МВД Бурятии, кражи совершались по ночам из припаркованных во дворах многоквартирных домов машин. Так, 3 октября 17-летний улан-удэнец, передвигаясь на родительском авто, на улице Ключевской ножницами вскрыл багажник чужой машины и похитил сабвуфер и усилитель звука, которые планировал поставить на свой автомобиль.Несколькими часами позже уже с 18-летним другом он совершил аналогичную кражу на проспекте Строителей. На этот раз добычей злоумышленников стали привлекшие их внимание бензопила и бинокль, лежавшие на заднем сидении машины. Кроме того, молодые люди, повредив капот автомобиля, скрутили и забрали аккумулятор.11 октября старший из них похитил две аккумуляторных батареи с грузовика в 111-м микрорайоне и отдал под видом своего имущества другому приятелю - для сдачи в скупку в счет долга.На следующий день подельники вновь действовали сообща: из «УАЗа» на улице Ключевской, дверь которого из-за поломки оказалась незапертой, они похитили 27-литровый баллон с пропаном.Общий ущерб от действий автоворов предварительно оценивается на сумму около 50 тысяч рублей.Как отметили в полиции, младший из злоумышленников ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Молодой человек нигде не учится и не работает. Его 18-летний товарищ в поле зрения правоохранительных органов ранее не попадал, обучается в колледже.Похищенное имущество изъято, за исключением бензопилы и одного аккумулятора, которые подозреваемые сбыли. Часть украденных вещей злоумышленники оставили для собственного пользования.По фактам краж возбуждены уголовные дела. Сейчас задержанные проверяются на причастность к аналогичным преступлениям.Фото: pixabay.com