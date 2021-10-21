В Улан-Удэ осудили вымогателей

Угрожая расправой, злоумышленники требовали у женщины 130 тысяч рублей



В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух ранее судимых мужчин, обвиняемых в вымогательстве.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, подсудимые на протяжении месяца неоднократно приезжали к потерпевшей домой, где, угрожая расправой, требовали передать им 130 тысяч рублей. После обращения женщины в полицию сотрудники уголовного розыска задержали рэкетиров с поличным при очередной встрече с жертвой.



Советский райсуд Улан-Удэ признал обвиняемых виновными. Один из вымогателей с учетом рецидива преступления получил 2,5 года колонии строгого режима, второй – 3 года лишения свободы условно.



Фото: pixabay.com Как сообщили в прокуратуре Бурятии, подсудимые на протяжении месяца неоднократно приезжали к потерпевшей домой, где, угрожая расправой, требовали передать им 130 тысяч рублей. После обращения женщины в полицию сотрудники уголовного розыска задержали рэкетиров с поличным при очередной встрече с жертвой.Советский райсуд Улан-Удэ признал обвиняемых виновными. Один из вымогателей с учетом рецидива преступления получил 2,5 года колонии строгого режима, второй – 3 года лишения свободы условно.Фото: pixabay.com

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