Жителя Бурятии четвертый раз будут судить за пьяное вождение

Из предыдущих судимостей мужчина никаких выводов не сделал



В Бурятии в суд направлено уголовное дело в отношении жителя села Иволгинск, обвиняемого в управлении автомобилем в пьяном виде.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, обвиняемый ранее уже трижды привлекался к уголовной ответственности за пьяное вождение, но должных выводов не сделал. В июле этого года, приехав на рыбалку с другом, управляющим автомобилем, мужчина выпил две бутылки пива. Однако при колке дров его друг повредил руку. Тогда обвиняемый посадил товарища на пассажирское место, а сам пьяный сел за руль автомобиля. Вскоре нарушитель был остановлен инспектором ГИБДД.



Фото: pixabay.com Как сообщили в прокуратуре Бурятии, обвиняемый ранее уже трижды привлекался к уголовной ответственности за пьяное вождение, но должных выводов не сделал. В июле этого года, приехав на рыбалку с другом, управляющим автомобилем, мужчина выпил две бутылки пива. Однако при колке дров его друг повредил руку. Тогда обвиняемый посадил товарища на пассажирское место, а сам пьяный сел за руль автомобиля. Вскоре нарушитель был остановлен инспектором ГИБДД.Фото: pixabay.com

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