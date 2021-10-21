В Бурятии задержали юного арбалетчика

Он пытался отправить в колонию телефоны, дрожжи и зажигалку



Сотрудники ИК-2 задержали парня 2003 года рождения, который намеревался с помощью арбалета доставить в колонию запрещенные предметы, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



"В ходе обыска у задержанного обнаружены и изъяты самодельный арбалет и три стрелы. В свертках, примотанных скотчем к арбалетным стрелам, были обнаружены четыре телефона, две пачки дрожжей и зажигалка, предназначавшиеся осужденным, отбывающим наказание в учреждении", - добавили в пресс-службе.







Юношу привлекут к уголовной ответственности.



Фото: пресс-служба УФСИН по Бурятии

Сотрудники ИК-2 задержали парня 2003 года рождения, который намеревался с помощью арбалета доставить в колонию запрещенные предметы, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии."В ходе обыска у задержанного обнаружены и изъяты самодельный арбалет и три стрелы. В свертках, примотанных скотчем к арбалетным стрелам, были обнаружены четыре телефона, две пачки дрожжей и зажигалка, предназначавшиеся осужденным, отбывающим наказание в учреждении", - добавили в пресс-службе.Юношу привлекут к уголовной ответственности.Фото: пресс-служба УФСИН по Бурятии

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