Пропавшего в лесу жителя Бурятии будут искать беспилотники

Мужчина потерялся между селами Хошун-Узур и Гашей
Сегодня утром спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы совместно с группой применения беспилотных авиационных систем МЧС выехали в Мухоршибирский район. Там 18 октября между населенными пунктами Хошун-Узур и Гашей потерялся мужчина. К его поискам также подключились местные жители.
В Бичурском районе 19 октября спасатели продолжали поиск сборщика дикоросов, который, предположительно, заблудился в лесу в районе села Буй еще 22 сентября.
«Спасатели обследовали 10 кв.км лесного массива, поиск результата не дал. Работы будут продолжены сегодня», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Фото: pixabay.com
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