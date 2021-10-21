Пропавшего в лесу жителя Бурятии будут искать беспилотники

Мужчина потерялся между селами Хошун-Узур и Гашей





Сегодня утром спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы совместно с группой применения беспилотных авиационных систем МЧС выехали в Мухоршибирский район. Там 18 октября между населенными пунктами Хошун-Узур и Гашей потерялся мужчина. К его поискам также подключились местные жители.

В Бичурском районе 19 октября спасатели продолжали поиск сборщика дикоросов, который, предположительно, заблудился в лесу в районе села Буй еще 22 сентября.«Спасатели обследовали 10 кв.км лесного массива, поиск результата не дал. Работы будут продолжены сегодня», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: pixabay.com