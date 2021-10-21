Жительница Бурятии стала мошенницей, незаконно получая выплаты по безработице

Женщина обогатилась на 75 тысяч рублей



В Тарбагатайском районе Бурятии расследуют дело по факту мошенничества в сфере выплат. Уголовное дело возбуждено в отношении 49-летней жительницы с. Надеино, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Так, 17 июля прошлого года женщина дистанционно встала на учет «Центра занятости населения Тарбагатайского района», и ей было назначено пособие по безработице. Не прошло и месяца, как она официально трудоустроилась, однако об этом умолчала и продолжила получать пособие по безработице до декабря.



"Таким образом, в результате мошеннических действий женщина необоснованно получила 75 тысяч рублей. Обвиняемой судом назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ", - сообщили в МВД по Бурятии.



Аналогичным способом решил «поправить свое финансовое благополучие» и 30-летний житель г. Кяхта. С ноября 2019 года по сентябрь 2020 года молодой человек незаконно получил более 108 тысяч рублей выплат, умолчав о своем трудоустройстве.



"В ходе дознания гражданин свою вину признал и возместил ущерб в полном объеме", - рассказали в республиканском МВД.



Максимальное наказание согласно санкции ч. 1 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации – арест на срок до четырех месяцев.



Фото: "Номер один"



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