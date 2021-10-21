В Улан-Удэ сгорели два дома, гараж и автомобиль

Все имущество принадлежало одному хозяину







Ранним утром 21 октября в МЧС Бурятии поступило сообщение о загорании двух частных жилых домов в СНТ «Сибиряк» в Улан-Удэ. На момент прибытия первого подразделения пожарных горели два дома, существовала угроза распространения огня на соседние строения.

Огнеборцам потребовалось более получаса, чтобы локализовать открытое горение и еще 25 минут для полной ликвидации очага, сообщили в МЧС.В результате пожара огнем уничтожен одноэтажный дом, веранда, второй этаж и крыша второго дома, повреждены три наружных стены, уничтожен гараж и автомобиль на общей площади 145 кв.м. Все строения принадлежали одному хозяину и находились на одном земельном участке.«В момент возгорания в соседнем доме находилась семья из 4 человек, 2-е из них несовершеннолетние. Увидев огонь, они самостоятельно покинули здание через окно. В ходе эвакуации 45-летняя женщина получила травмы. От госпитализации она отказалась», - рассказала в МЧС Бурятии.По словам дознавателя, предварительной причиной пожара послужил аварийный режим работы электросетей.Фото: МЧС Бурятии