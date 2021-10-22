В Бурятии юный сельчанин подорвал безопасность банка

Он похитил одну из камер наблюдения, но банкиры этого даже не заметили



19 октября в полицию Хоринского района поступило заявление от работника банковской организации о том, что неизвестный похитил одну из камер наружного видеонаблюдения, закрепленных на фасаде здания. Ущерб составил около восьми тысяч рублей. Кражу сотрудники учреждения обнаружили лишь спустя несколько месяцев в ходе проводимой проверки.

Полицейские, осмотрев записи со второй камеры, установили подозреваемого - 17-летнего жителя села Ониноборск. Парня задержали. Он рассказал, что вместе с друзьями приехал в райцентр за покупками. А поздним вечером, гуляя с ними по поселку в ожидании транспорта для обратной поездки, похитил камеру видеонаблюдения, чтобы затем установить у себя дома. Однако, срывая устройство, он повредил его, в результате камера пришла в негодность.



Ранее к уголовной ответственности молодой человек не привлекался. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело.



Фото: «Номер один» Полицейские, осмотрев записи со второй камеры, установили подозреваемого - 17-летнего жителя села Ониноборск. Парня задержали. Он рассказал, что вместе с друзьями приехал в райцентр за покупками. А поздним вечером, гуляя с ними по поселку в ожидании транспорта для обратной поездки, похитил камеру видеонаблюдения, чтобы затем установить у себя дома. Однако, срывая устройство, он повредил его, в результате камера пришла в негодность.Ранее к уголовной ответственности молодой человек не привлекался. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело.Фото: «Номер один»

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