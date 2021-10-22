Пьяного хулигана из Бурятии высадили из поезда в Забайкалье

Мужчина себя неадекватно, курил в поезде и разбил стекло в тамбуре



В Могочинский линейный отдел МВД России на транспорте поступило сообщение поездной бригады пассажирского поезда «Владивосток – Омск» о том, что на участке «Амазар – Могоча» один из пассажиров поезда, находясь в состоянии опьянения, вел себя неадекватно, курил в поезде, и во время следования состава разбил стекло в тамбуре, сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.



Начальник поезда отказал мужчине в дальнейшем проезде и он был высажен на станции Могоча.



"На перроне во время выдворения из поезда мужчина вел себя неадекватно, публично выражался нецензурной бранью в адрес полицейских. Он был доставлен в Могочинский линейный отдел МВД России на транспорте. Транспортные полицейские установили личность хулигана – им оказался 33-летний житель Республики Бурятия", - пояснили в Забайкальском ЛУ МВД России на транспорте



В отношении злоумышленника составлены протоколы об административных правонарушениях по трем статьям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.



Фото: "Номер один"



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