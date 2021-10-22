Житель Бурятии украл рекламный баннер

Мужчина объяснил, что хотел использовать его в хозяйстве





В полицию села Кырен обратились работники магазина электроники с заявлением о краже уличного рекламного баннера стоимостью более 9 тысяч рублей. По камерам видеонаблюдения правоохранители быстро установили приметы подозреваемого.

Ориентировка была передана наружным нарядам Росгвардии, которые направились на патрулирование поселка. Возле одного из домов росгвардейцы заметили пьяного мужчину, подходящего под описание. 45-летнего сельчанина задержали и доставили в полицию.Мужчина сознался, что накануне поздним вечером ножом срезал шнуры баннера, снял его и унес домой для использования в хозяйстве. Украденный баннер, размером 2,7 на 3 метра был обнаружен дома у злоумышленника, изъят для возвращения владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии