В Бурятии подросток-рецидивист попался на краже сигарет





19 октября Баунтовский райсуд вынес приговор по уголовному делу в отношении подростка, совершившего кражу с незаконным проникновением в помещение.

- В июне 2021 года наш фигурант находился под следствием за совершение другого преступления - покушения на кражу. И хотя тогда попытка взломать и обокрасть магазин, успехом не увенчалась, несовершеннолетний попал на скамью подсудимых, - сообщает пресс-служба суда.

Через два месяца после совершения первого преступления подросток вновь решил «пойти на дело».

Действовал он по привычной схеме. Вооружился металлическим штырем, взял солнцезащитные очки и медицинскую маску, чтобы не узнали.

Около 4 часов ночи паренек взломал оконный люк в магазине и проник в помещение. Там он прихватил пять блоков и пачик пачки сигарет «Winston» на сумму около девяти тысяч рублей, выкинул сигареты и штырь через окошко для продажи в ночное время на крыльцо магазина и направился в подсобку.

Сигнализации в магазине не было, территорию охранял сторож. В момент взлома мужчина находился в котельной. Когда в очередной раз сторож вышел на обход территории, он заметил, что в окне магазина горит свет и что в помещении находится человек.

Для взломщика появление за окном сторожа стало полной неожиданностью. Взломщик запаниковал и попытался через люк выбраться на улицу. Сторож пытался закрыть люк, но подросток оказался сильнее.

Молодой человек с места преступления скрылся, не забыв прихватить с крыльца магазина штырь и украденные 53 пачки сигарет. По дороге домой он выбросил штырь, очки и маску в контейнер для мусора. Пять блоков сигарет парень продал незнакомцам за 3000 рублей.

В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении преступления признал полностью, в силу ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказался.

Приговором суда несовершеннолетний признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 158 УК РФ, в соответствии с ч.1 ст. 92 УК РФ освобожден от уголовной ответственности. Молодого человека передали под надзор подразделения по делам несовершеннолетних Отделения МВД России по Баунтовскому эвенкийскому району на шесть месяцев. Также ему ограничили пребывание вне дома с 22 часов до 6 часов утра на полгода.

Приговор суда не вступил в законную силу.





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