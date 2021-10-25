В Улан-Удэ на пожаре едва не погибла женщина

Горела квартира в пятиэтажке





Вчера в МЧС Бурятии поступило сообщение о загорании в квартире 5-этажного дома в поселке Новый Зеленый в Улан-Удэ. На момент прибытия первого подразделения пожарных из окна квартиры на третьем этаже шел густой дым. Огнеборцы вывели из горящего помещения женщину и передали ее медикам. Также были эвакуированы 19 жителей дома.

Открытое горение пожарным удалось ликвидировать в течение 15 минут. Общая площадь возгорания составила 20 кв.м. Всего в ликвидации огня участвовали 21 пожарный и 8 единиц техники.Предполагаемой причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении, сообщили в МЧС.Фото: МЧС Бурятии