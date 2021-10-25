В Бурятии во время пожара в доме погибла пожилая женщина

Ее тело обнаружили под завалами в прихожей



Днем 24 октября в улусе Балта Мухоршибирского района произошел пожар в единственной жилой квартире одноэтажного многоквартирного дома.



К моменту прибытия пожарных дом горел изнутри, пламя распространялось на кровлю.



"Была угроза перехода огня на деревянный забор, по которому пламя могло распространиться на жилой дом. Возгорание было ликвидировано за 40 минут. Ликвидация последствий пожара продолжалась еще три часа", - рассказали в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.



В результате пожара здание выгорело полностью изнутри. Во время разбора конструкций в прихожей выгоревшей квартиры было обнаружено обгоревшее тело женщины 1952 г.р. Предположительно, причиной пожара могло послужить нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, добавили в ведомстве.



Фото: pixabay.com



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