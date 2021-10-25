В Бурятии погиб водитель «Тойоты»

Мужчина не справился с управлением и слетел с дороги





ДТП произошло ночью 23 октября на 117-м км автодороги Култук-Монды. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 38-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся.

В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте. 37-летний пассажир иномарки госпитализирован.Фото: «Номер один»