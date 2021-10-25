Житель Улан-Удэ совершил разбойное нападение на магазин

Мужчина угрожал продавцу пистолетом



В Улан-Удэ росгвардейцы задержали подозреваемого в разбойном нападении. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии, 24 октября днем поступил сигнал тревоги из охраняемого продуктового магазина по ул. Ключевская. Ближайшая группа задержания прибыла на место через 3 минуты. Продавец рассказала, что при нападении на магазин незаметно нажала кнопку тревожной сигнализации, и описала нападавшего.



"Получив приметы подозреваемого, группа задержания спустя несколько минут задержала схожего по приметам мужчину во дворе соседнего дома. При наружном досмотре у него был обнаружен и изъят предмет, конструктивно схожий с пистолетом. Прибывшие на место сотрудники МВД проверили причастность задержанного к аналогичному преступлению, совершенному в соседнем магазине", - добавили в пресс-службе Росгвардии.



48-летний ранее судимый, неработающий мужчина был доставлен в отдел полиции.









Фото, видео: пресс-служба Росгвардии



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