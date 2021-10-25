В Улан-Удэ опрокинулся грузовик

В результате происшествия никто не пострадал
Сегодня в Улан-Удэ на перекрестке улиц Трубачеева и Cахьяновой опрокинулся грузовик Shacman. По предварительной информации, на повороте водитель не справился с управлением.
Как сообщили в паблике «Аварком кузов-салон», в ДТП никто не пострадал. Из грузовика вытекло топливо и масло, чтобы не допустить их возгорания на место приехала сотрудники МЧС. По словам очевидцев, песок, который вывалился из кузова грузовика, пригодился для подсыпки разлитого горючего.
Фото: «Аварком кузов-салон»
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