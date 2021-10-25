В школе Бурятии учеников эвакуировали из-за угрозы взрыва

Ложное сообщение о минировании на электронную почты школы отправил восьмиклассник



Сегодня около 9 утра на пульт оперативного дежурного ЕДДС Администрации МО «Иволгинский район» поступило сообщение об угрозе взрыва в школе Поселья. Заместитель директора по воспитательной работе школы обратилась к участковому с сообщением о том, что на электронный адрес школы поступило сообщение о заложении взрывного устройства учеником 8 класса.



"По сигналу были подняты все оперативные службы Иволгинского района. В 9.20 территория школы была оцеплена сотрудниками ОМВД по Иволгинскому району, выставлены посты ДПС, организована эвакуация персонала и учащихся", - сообщили в официальном аккаунте администрации Иволгинского района в



Задействовано 5 единиц техники ОМВД по Иволгинскому району, 1 единица техники ПЧ-21, скорая помощь. Всего задействовано 14 человек.



По состоянию на 11.30 работы по обследованию территории завершены, сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось.



Детей, учащихся в первую смену, распустили, для остальных учебный процесс продолжится.



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Сегодня около 9 утра на пульт оперативного дежурного ЕДДС Администрации МО «Иволгинский район» поступило сообщение об угрозе взрыва в школе Поселья. Заместитель директора по воспитательной работе школы обратилась к участковому с сообщением о том, что на электронный адрес школы поступило сообщение о заложении взрывного устройства учеником 8 класса."По сигналу были подняты все оперативные службы Иволгинского района. В 9.20 территория школы была оцеплена сотрудниками ОМВД по Иволгинскому району, выставлены посты ДПС, организована эвакуация персонала и учащихся", - сообщили в официальном аккаунте администрации Иволгинского района в Instagram Задействовано 5 единиц техники ОМВД по Иволгинскому району, 1 единица техники ПЧ-21, скорая помощь. Всего задействовано 14 человек.По состоянию на 11.30 работы по обследованию территории завершены, сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось.Детей, учащихся в первую смену, распустили, для остальных учебный процесс продолжится.Фото: admivolginsk

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