26.10.2021
В Бурятии заведующая детсадом фиктивно трудоустроила племянника

В Бурятии заведующая детсадом фиктивно трудоустроила племянника

Мужчина получал зарплату сторожа, но фактически не работал

В Бурятии прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заведующей одного из детских садов Иволгинского района. Она обвиняется в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге.

Как сообщили в прокуратуре, в 2018 году обвиняемая фиктивно трудоустроила своего племянника в качестве сторожа в возглавляемое ею дошкольное учреждение. Фактически он не исполнял трудовые обязанности. При этом по указанию заведующей в табелях учета рабочего времени отражались заведомо ложные сведения об отработанном времени работника.

Всего с мая 2018 года по август 2019 года «сторож» успел получить зарплату в размере 254 тысяч рублей. В эту сумму и оценили ущерб, нанесенный заведующей бюджету.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: «Номер один»
подлог детский сад


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