В Бурятии заведующая детсадом фиктивно трудоустроила племянника

Мужчина получал зарплату сторожа, но фактически не работал
В Бурятии прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заведующей одного из детских садов Иволгинского района. Она обвиняется в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге.
Всего с мая 2018 года по август 2019 года «сторож» успел получить зарплату в размере 254 тысяч рублей. В эту сумму и оценили ущерб, нанесенный заведующей бюджету.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: «Номер один»
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