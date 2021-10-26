В Бурятии заведующая детсадом фиктивно трудоустроила племянника

Мужчина получал зарплату сторожа, но фактически не работал





В Бурятии прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заведующей одного из детских садов Иволгинского района. Она обвиняется в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге.







Как сообщили в прокуратуре, в 2018 году обвиняемая фиктивно трудоустроила своего племянника в качестве сторожа в возглавляемое ею дошкольное учреждение. Фактически он не исполнял трудовые обязанности. При этом по указанию заведующей в табелях учета рабочего времени отражались заведомо ложные сведения об отработанном времени работника.Всего с мая 2018 года по август 2019 года «сторож» успел получить зарплату в размере 254 тысяч рублей. В эту сумму и оценили ущерб, нанесенный заведующей бюджету.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»