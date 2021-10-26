В Бурятии молочник обманул минсельхоз почти на миллион

Фермер обманом получил субсидию на оборудование, которое не покупал





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении руководителя сельскохозяйственного кооператива из Тарбагатайского района. Он обвинялся в мошенничестве в крупном размере.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в 2018-2019 годах обвиняемый предоставил в Минсельхоз документы, содержащие ложные сведения о приобретении его предприятием оборудования для производства молока. На их основании министерство перечислило на счет кооператива субсидию в размере 892 тыс. рублей.Суд признал фермера виновным и приговорил к 2 годам лишения свободы условно. Также удовлетворен иск прокуратуры о взыскании с осужденного суммы причиненного ущерба. Для его возмещения на принадлежащее обвиняемому имущество общей стоимостью 2,7 млн. рублей наложен арест.Фото: «Номер один»