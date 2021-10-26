В Улан-Удэ пьяный водитель, перевозивший ребенка, устроил ДТП

В ходе разбирательства мужчина отрицал, что был за рулем
Вчера вечером в Улан-Удэ по вине пьяного водителя произошло ДТП. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в 111-м квартале 36-летний водитель автомобиля «Тойота Корона Премио» не справился с управлением, слетел дороги и врезался в автомобиль «Хонда». При этом в машине виновника аварии находился его 10-летний сын. По счастливой случайности, никто не пострадал.
В отношении мужчины составлены административные материалы. Как уточнили в ГИБДД, ранее его уже лишали водительских прав. При этом в ходе разбора ДТП мужчина заявил, что не пил и в момент аварии не находился за рулем.
Фото и видео: ГИБДД Бурятии
В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.