В Улан-Удэ пьяный водитель, перевозивший ребенка, устроил ДТП

В ходе разбирательства мужчина отрицал, что был за рулем





Вчера вечером в Улан-Удэ по вине пьяного водителя произошло ДТП. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в 111-м квартале 36-летний водитель автомобиля «Тойота Корона Премио» не справился с управлением, слетел дороги и врезался в автомобиль «Хонда». При этом в машине виновника аварии находился его 10-летний сын. По счастливой случайности, никто не пострадал.

В отношении мужчины составлены административные материалы. Как уточнили в ГИБДД, ранее его уже лишали водительских прав. При этом в ходе разбора ДТП мужчина заявил, что не пил и в момент аварии не находился за рулем.









Фото и видео: ГИБДД Бурятии