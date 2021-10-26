В Бурятии спасатели обнаружили во вскрытой квартире труп женщины

Тело пролежало несколько дней, пока соседи не пожаловались на запах





Вчера в Гусиноозерске спасателем поступило сообщение от жителей многоквартирного дома, которые пожаловались на резкий неприятный запах, исходящий от одной из квартир. В тот же день в полицию обратились родственники хозяйки жилища, сообщившие, что женщина уже долго не выходит на связь.

Прибывшие на место полицейские и сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы с помощью специнструмента вскрыли дверь. В квартире было обнаружено тело женщины. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, предположительно, она умерла несколько дней назад.Фото: «Номер один»