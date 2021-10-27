В Бурятии чиновник, обвиненный в присвоении автомобиля, заявил о своей невиновности

Сергей Балагуров записал видеообращение, в котором рассказал свою версию





Председатель Комитета физкультуры и спорта администрации Кабанского района Сергей Балагуров, в отношении которого недавно возбудили уголовное дело , записал видеообращение. В нем чиновник заявил, что его уголовное преследование незаконно, а сам он ни в чем не виноват.

Напомним, в понедельник Следственный комитет Бурятии распространил информацию о том, что Сергей Балагуров присвоил и продал автомобиль «УАЗ» стоимостью более 717 тыс. рублей - главный приз зимних сельских спортивных игр 2019 года. Его выиграла команда администрации Кабанского района.«Данная машина подлежала постановке на забалансовый счет администрации района и использованию в служебных целях. Вместо этого председатель комитета подал объявление о продаже машины и спустя месяц получил за нее 650 тыс. рублей. Полученными деньгами чиновник распорядился по своему усмотрению», - рассказали в Следственном комитете.Сам чиновник версию о присвоении денег опровергает.«В конце февраля – начале марта 2019 года в Кабанском районе прошли зимние сельские спортивные игры, по итогам которых команда района заняла первое место, ей был вручен главный приз – автомобиль УАЗ. Через 2-3 недели я начал заниматься документами на автомобиль. Позвонил в министерство спорта, там мне было сказано, что нужно приехать, расписаться в ведомости, получить наличные средства за этот автомобиль и съездить к официальному дилеру для оплаты. Что я и сделал. После этого договор купли-продажи был составлен со мной, а в ПТС вписана моя фамилия», - рассказал в видеообращении Сергей Балагуров.По словам чиновника, после завершения игр появилось мнение, что этот автомобиль не нужен, так как он маловместительный. Посовещавшись с тренерами, было принято решение продать его, а вырученные деньги положить на счет администрации, чтобы она добавила еще денег на покупку большого автобуса.«В момент продажи автомобиля появился вариант, что большой автобус можно купить за счет другой программы. Впоследствии это и было сделано – автобус на 19 мест куплен. Посовещавшись с тренерами, 650 тысяч, вырученные от продажи УАЗа, мы решили направить на развитие спортивной отрасли», - объясняет Сергей Балагуров.Как рассказывает председатель спорткомитета, порядка 300 тысяч рублей из этой суммы было потрачено на разработку экспертиз и документов к проектно-сметной документации трех спортивных площадок в селах Оймур, Кудара и Шигаево. Они были построены и сданы в эксплуатацию в прошлом году.Часть денег направили на приобретение инвентаря, еще часть – на участие в тренировочных сборах. И около 130 тысяч рублей осталось наличными.«Все квитанции, чеки и подтверждающие документы есть в наличии в оригинале. Об этом всем я рассказал на опросе, проводимом УБЭП Кабанского района в начале октября. Также сказал, что есть возможность предоставить все документы, если им это нужно», - - рассказывает Сергей Балагуров.Несмотря на это, по словам чиновника, через неделю в его квартире и на работе прошли обыски, в ходе которых были изъяты оригиналы этих квитанций и чеков, а также личные телефоны и компьютеры.«Там же мне вручили постановление о возбуждении уголовного дела. В нем сказано, что я как чиновник администрации и должностное лицо должен был поставить этот автомобиль на забалансовый учет администрации района. Я считаю, что здесь допущена грубейшая ошибка, так как этот автомобиль согласно положению и другим документам был вручен команде, которая выиграла. Команда – ее представляют люди, проживающие и работающие на всей территории района, а никак не администрация. Так что я считаю, что уголовное дело возбуждено незаконно, я считаю себя невиновным», - заявил Сергей Балагуров.Как сообщил обвиняемый, районный суд уже отстранил его от занимаемой должности. Однако чиновник намерен оспорить это решение в Верховном суде Бурятии.Фото: скриншот видео