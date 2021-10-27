В Бурятии два человека пострадали в опрокинувшемся тракторе

У водителя не было прав
ДТП произошло вечером 26 октября на автодороге Дутулур – Утата – Далахай в Закаменском районе. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в 7 км от села Утата 36-летний водитель трактора МТЗ-80 не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.
В результате аварии водитель и его 36-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Как уточнили в Госавтоинспекции, у водителя трактора не было прав.
Фото: pixabay.com
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