В Бурятии два человека пострадали в опрокинувшемся тракторе

У водителя не было прав





ДТП произошло вечером 26 октября на автодороге Дутулур – Утата – Далахай в Закаменском районе. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в 7 км от села Утата 36-летний водитель трактора МТЗ-80 не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.

В результате аварии водитель и его 36-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Как уточнили в Госавтоинспекции, у водителя трактора не было прав.Фото: pixabay.com