В офисе Анастасии Кузовлевой прошли обыски

Силовики пока не комментируют происходящее



В Улан-Удэ силовики провели обыски в Центре занятости населения, который сейчас возглавляет экс-начальник городского КУИ Анастасия Кузовлева, сообщают местные телеграм-каналы. Информацию об обысках «Номер один» подтвердили в одном из правоохранительных ведомств республики, однако подробности дела там пока не комментируют.

Напомним, Анастасия Кузовлева с 2013 года занимала пост председателя Комитета по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ, до этого в течение двух лет была его зампредом. Почти сразу после назначения имя чиновницы стало мелькать в скандальных историях, связанных с предоставлением земельных участков.



В ноябре 2019 года мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков освободил Анастасию Кузовлеву от занимаемой должности. Поводом для такого решения стал



По поводу своего увольнения Анастасия Кузовлева написала



Связаны ли обыски с новой работой Анастасии Кузовлевой или касаются ее прежней деятельности на посту председателя КУИ, пока не сообщается. Отметим, в 2016 году Следственный комитет Бурятии уже возбуждал уголовное дело в отношении чиновницы по статье «Превышение должностных полномочий». Однако в ходе следствия в ее действиях не нашли корыстного умысла, и дело переквалифицировали на статью «Халатность». Затем дело и



«Уголовная ответственность по статье «Халатность» наступает в случае причинения крупного ущерба, который согласно примечанию к указанной статье должен превышать 1,5 млн. рублей. Общая же сумма причиненного Кузовлевой ущерба не превысила указанный размер, в связи с этим отсутствует возможность инкриминировать ей данное преступление», - пояснили тогда в Следственном комитете.



Фото: «Номер один» Напомним, Анастасия Кузовлева с 2013 года занимала пост председателя Комитета по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ, до этого в течение двух лет была его зампредом. Почти сразу после назначения имя чиновницы стало мелькать в скандальных историях, связанных с предоставлением земельных участков.В ноябре 2019 года мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков освободил Анастасию Кузовлеву от занимаемой должности. Поводом для такого решения стал игровой клуб , который обнаружили на территории муниципального учреждения КСК. Формально же чиновница написала заявление «по собственному желанию».По поводу своего увольнения Анастасия Кузовлева написала большой пост в соцсети , где выставила себя жертвой интриг и сплетен. Впрочем, экс-чиновница долго не сидела без дела и спустя год возглавила Центр занятости населения Улан-Удэ, учредителем которого выступает Республиканское агентство занятости населения.Связаны ли обыски с новой работой Анастасии Кузовлевой или касаются ее прежней деятельности на посту председателя КУИ, пока не сообщается. Отметим, в 2016 году Следственный комитет Бурятии уже возбуждал уголовное дело в отношении чиновницы по статье «Превышение должностных полномочий». Однако в ходе следствия в ее действиях не нашли корыстного умысла, и дело переквалифицировали на статью «Халатность». Затем дело и вовсе прекратили «Уголовная ответственность по статье «Халатность» наступает в случае причинения крупного ущерба, который согласно примечанию к указанной статье должен превышать 1,5 млн. рублей. Общая же сумма причиненного Кузовлевой ущерба не превысила указанный размер, в связи с этим отсутствует возможность инкриминировать ей данное преступление», - пояснили тогда в Следственном комитете.Фото: «Номер один»

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