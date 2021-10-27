В офисе Анастасии Кузовлевой прошли обыски

Силовики пока не комментируют происходящее
В Улан-Удэ силовики провели обыски в Центре занятости населения, который сейчас возглавляет экс-начальник городского КУИ Анастасия Кузовлева, сообщают местные телеграм-каналы. Информацию об обысках «Номер один» подтвердили в одном из правоохранительных ведомств республики, однако подробности дела там пока не комментируют.
Напомним, Анастасия Кузовлева с 2013 года занимала пост председателя Комитета по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ, до этого в течение двух лет была его зампредом. Почти сразу после назначения имя чиновницы стало мелькать в скандальных историях, связанных с предоставлением земельных участков.
В ноябре 2019 года мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков освободил Анастасию Кузовлеву от занимаемой должности. Поводом для такого решения стал игровой клуб, который обнаружили на территории муниципального учреждения КСК. Формально же чиновница написала заявление «по собственному желанию».
По поводу своего увольнения Анастасия Кузовлева написала большой пост в соцсети, где выставила себя жертвой интриг и сплетен. Впрочем, экс-чиновница долго не сидела без дела и спустя год возглавила Центр занятости населения Улан-Удэ, учредителем которого выступает Республиканское агентство занятости населения.
Связаны ли обыски с новой работой Анастасии Кузовлевой или касаются ее прежней деятельности на посту председателя КУИ, пока не сообщается. Отметим, в 2016 году Следственный комитет Бурятии уже возбуждал уголовное дело в отношении чиновницы по статье «Превышение должностных полномочий». Однако в ходе следствия в ее действиях не нашли корыстного умысла, и дело переквалифицировали на статью «Халатность». Затем дело и вовсе прекратили.
«Уголовная ответственность по статье «Халатность» наступает в случае причинения крупного ущерба, который согласно примечанию к указанной статье должен превышать 1,5 млн. рублей. Общая же сумма причиненного Кузовлевой ущерба не превысила указанный размер, в связи с этим отсутствует возможность инкриминировать ей данное преступление», - пояснили тогда в Следственном комитете.
Фото: «Номер один»
В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.