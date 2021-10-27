В Бурятии пенсионерку будут судить за кражу

Женщина умыкнула телефон, оставленный на прилавке в продуктовом магазине



25 октября в полицию Иволгинского района обратилась 65-летняя местная жительница. Женщина сообщила о краже сотового телефона и рассказала полицейским, что по невнимательности оставила гаджет на прилавке продуктового магазина, пока выбирала продукты. Спохватившись спустя несколько минут, она вернулась к прилавку, но гаджета уже не обнаружила, рассказали в пресс-службе МВД Бурятии.



В тот же день сотрудники уголовного розыска районного отдела полиции по подозрению в краже задержали 68-летнюю жительницу с. Сотниково.



"Похищенный сотовый телефон женщина выключила и хранила дома, планируя впоследствии пользоваться им. Сотовый телефон изъят и возвращен владелице", - добавили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Так же по невнимательности лишилась своего телефона и 49-летняя жительница Курумканского района. Вечером 16 июля она выронила гаджет на улице по пути домой. Сотовый телефон поднял 59-летний местный житель. Мужчина продал его за бутылку алкоголя случайному прохожему.



"Позже сотрудники полиции установили улан-удэнца, который пользовался похищенным гаджетом. Установлено, что сотовый телефон «покупатель» с помощью своего друга сдал в точку скупки в Улан-Удэ, где его и приобрел горожанин. Похищенное изъято полицейскими и возвращено владелице", - добавили в республиканском МВД.



По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье "Кража".



Фото: "Номер один"



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