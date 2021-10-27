Вертолет эвакуировал из Бурятии альпиниста, которому стало плохо

Мужчина в тяжелом состоянии доставлен в больницу Иркутска
Поздним вечером 26 октября в районе местности «Стрелка» на реке Кынгарга Тункинского района резко ухудшилось состояние здоровья альпиниста. Мужчина проходил сборы по горной и скальной подготовке вместе со спасателями Бурятии и Иркутской области.
Эвакуации пострадавшего пешком не представлялась возможным. Поэтому сегодня к месту происшествия прибыл вертолет МЧС из Иркутска. Альпиниста транспортировали в столицу Приангарья, где передали медикам. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, сейчас мужчина в тяжелом состоянии находится в больнице.
Фото: МЧС Бурятии
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