Вертолет эвакуировал из Бурятии альпиниста, которому стало плохо

Мужчина в тяжелом состоянии доставлен в больницу Иркутска





Поздним вечером 26 октября в районе местности «Стрелка» на реке Кынгарга Тункинского района резко ухудшилось состояние здоровья альпиниста. Мужчина проходил сборы по горной и скальной подготовке вместе со спасателями Бурятии и Иркутской области.

Эвакуации пострадавшего пешком не представлялась возможным. Поэтому сегодня к месту происшествия прибыл вертолет МЧС из Иркутска. Альпиниста транспортировали в столицу Приангарья, где передали медикам. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, сейчас мужчина в тяжелом состоянии находится в больнице.Фото: МЧС Бурятии