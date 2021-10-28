Анастасию Кузовлеву ждет камера в СИЗО

Следствие настаивает на заключении чиновницы под стражу



Сегодня Советский райсуд Улан-Удэ рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения в отношении экс-председателя Комитета по управлению имуществом, а ныне руководителя городского Центра занятости населения Анастасии Кузовлевой. По информации источников «Номер один», следствие будет настаивать на заключении чиновницы под стражу. Столь строгая мера пресечения, вероятно, означает, что Кузовлева не признает вину и отказывается сотрудничать со следствием.

Отметим, вероятность удовлетворения ходатайства следствия очень велика. Так, например, с января этого года в СИЗО находится депутат горсовета Улан-Удэ, директор МУП «Водоканал» Жаргал Цыбиков. Его обвиняют по четырем статьям УК РФ: превышении должностных полномочий, злоупотреблении должностными полномочиями, присвоении в крупном размере и мошенничестве. Год в СИЗО провел и бывший заместитель министра строительства Бурятии Сергей Рыбальченко, которого сейчас судят за превышение должностных полномочий по делу о сиротских домах в Сотниково.



Не делается исключение и для женщин. Так, бывший заместитель министра здравоохранения Бурятии, экс-главврач больницы №4 Наталья Бухольцева, которую обвиняют в мошенничестве, провела в камере несколько месяцев. Позже ее перевели под домашний арест.



Напомним, Анастасию Кузовлеву вчера задержали сотрудники ФСБ. Ее обвиняют



По версии следствия, в конце 2017 – начале 2018 года к председателю комитета по управлению имуществом и землепользованию через посредников обратился руководитель строительной компании с просьбой о переоформлении аренды земельного участка, находившегося в муниципальной собственности. Согласившись, подозреваемая потребовала от предпринимателя взятку в виде помещения под офис в престижном жилом комплексе номинальной стоимостью 1 млн. рублей. Помещение в дальнейшем было оформлено на ее отца по договору участия в долевом строительстве и затем передано ему в собственность. Получив таким образом взятку, председатель комитета согласовала аренду земельного участка в пользу компании застройщика, хотя указанный участок подлежал по решению суда освобождению в связи с неуплатой арендных платежей и возвращению во владение муниципалитета.



Анастасия Кузовлева занимала пост председателя Комитета по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ с 2013 года, до этого в течение двух лет была его зампредом. Почти сразу после назначения имя чиновницы стало мелькать в скандальных историях, связанных с предоставлением земельных участков.



В ноябре 2019 года мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков освободил Анастасию Кузовлеву от занимаемой должности. Поводом для такого решения стал игровой клуб, который обнаружили на территории муниципального учреждения КСК. Формально же чиновница написала заявление «по собственному желанию».



В 2016 году Следственный комитет Бурятии уже возбуждал уголовное дело в отношении чиновницы по статье «Превышение должностных полномочий». Однако в ходе следствия в ее действиях не нашли корыстного умысла, и дело переквалифицировали на статью «Халатность». Затем дело и вовсе прекратили.



Фото: «Номер один» Отметим, вероятность удовлетворения ходатайства следствия очень велика. Так, например, с января этого года в СИЗО находится депутат горсовета Улан-Удэ, директор МУП «Водоканал» Жаргал Цыбиков. Его обвиняют по четырем статьям УК РФ: превышении должностных полномочий, злоупотреблении должностными полномочиями, присвоении в крупном размере и мошенничестве. Год в СИЗО провел и бывший заместитель министра строительства Бурятии Сергей Рыбальченко, которого сейчас судят за превышение должностных полномочий по делу о сиротских домах в Сотниково.Не делается исключение и для женщин. Так, бывший заместитель министра здравоохранения Бурятии, экс-главврач больницы №4 Наталья Бухольцева, которую обвиняют в мошенничестве, провела в камере несколько месяцев. Позже ее перевели под домашний арест.Напомним, Анастасию Кузовлеву вчера задержали сотрудники ФСБ. Ее обвиняют в получении крупной взятки По версии следствия, в конце 2017 – начале 2018 года к председателю комитета по управлению имуществом и землепользованию через посредников обратился руководитель строительной компании с просьбой о переоформлении аренды земельного участка, находившегося в муниципальной собственности. Согласившись, подозреваемая потребовала от предпринимателя взятку в виде помещения под офис в престижном жилом комплексе номинальной стоимостью 1 млн. рублей. Помещение в дальнейшем было оформлено на ее отца по договору участия в долевом строительстве и затем передано ему в собственность. Получив таким образом взятку, председатель комитета согласовала аренду земельного участка в пользу компании застройщика, хотя указанный участок подлежал по решению суда освобождению в связи с неуплатой арендных платежей и возвращению во владение муниципалитета.Анастасия Кузовлева занимала пост председателя Комитета по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ с 2013 года, до этого в течение двух лет была его зампредом. Почти сразу после назначения имя чиновницы стало мелькать в скандальных историях, связанных с предоставлением земельных участков.В ноябре 2019 года мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков освободил Анастасию Кузовлеву от занимаемой должности. Поводом для такого решения стал игровой клуб, который обнаружили на территории муниципального учреждения КСК. Формально же чиновница написала заявление «по собственному желанию».В 2016 году Следственный комитет Бурятии уже возбуждал уголовное дело в отношении чиновницы по статье «Превышение должностных полномочий». Однако в ходе следствия в ее действиях не нашли корыстного умысла, и дело переквалифицировали на статью «Халатность». Затем дело и вовсе прекратили.Фото: «Номер один»

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