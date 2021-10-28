Житель Бурятии получил 12 лет колонии за убийство парализованной тети

Пьяному 38-летнему мужчине надоел храп родственницы





Верховный суд Бурятии вынес приговор в отношении 38-летнего жителя Кяхтинского района, обвиняемого в убийстве 82-летней тети.

Напомним, преступление произошло в селе Киран в сентябре прошлого года. Мужчина проживал в доме вместе с матерью и ее пожилой парализованной после болезни сестрой. Незадолго до происшествия он вернулся с заработков из другого региона, после чего стал употреблять спиртное. Вечером 14 сентября после двухдневного непрерывного запоя пьяный мужчина улегся спать, но заснуть ему помешал храп тети.Со злости обвиняемый вскочил с кровати, подбежал к женщине, обхватил ее шею руками и задушил. От шума проснулась мать, которая попыталась остановить пьяного сына, но не смогла, после чего побежала к родственникам и от них вызвала полицию. Злоумышленник оставался на месте происшествия до приезда следственно-оперативной группы.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, мужчина признан виновным и приговорен к 12 годам колонии строгого режима.Фото: «Номер один»