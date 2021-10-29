В Улан-Удэ осудили производителей паленой водки

Незаконный бизнес велся с размахом





В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух горожан, обвиняемых в незаконном производстве и продаже алкоголя в особо крупном размере.

«Подсудимые с апреля по сентябрь 2020 года закупили спиртосодержащую жидкость, 20 тысяч бутылок немаркированной водки, а также произвели путем смешивания этилового спирта с водой немаркированную алкогольную продукцию – водку в количестве 6 830 бутылок. Злоумышленники оклеили бутылки этикетками различных известных марок и часть из них реализовали. Стоимость изъятой продукции составила 5,6 млн рублей», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Суд признал горожан виновными. Каждый получил по 4 года лишения свободы условно и штраф в размере 100 тыс. рублей.Фото: МВД Бурятии